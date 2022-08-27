Pakistan Başbakanı Sel Felaketi Nedeniyle Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu

Pakistan, devam eden yağmurlu havanın ülke çapında yol açtığı tahribat karşısında uluslararası yardım talebinde bulundu.

İSLAMABAD, 27 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Perşembe gecesi yayınladığı Twitter mesajında, Pakistan'ın karşı karşıya bulunduğu sel felaketiyle mücadeleye yardımcı olması için bağışçı ülkeler, dost ülkeler ve uluslararası mali kuruluşlarla iletişime geçtiğini söyledi.

Pakistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde şiddetli yağmurların ardından sel sul arı içinde ilerlemeye çalışan bir çekçek görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/ Xinhua)

Pakistan başbakanı Cuma günü yayınladığı Twitter mesajında da "deva m eden yağmurlu dönem ülke çapında tahribata yol açtı" dedi. Şerif, henüz belgelenmiş olmasa da yaşanan kayıpların 2010 yılındaki su baskınlarında yaşananlara denk olduğunu sözlerine ekledi.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Tando Allahyar ilçesinde sellerin vurduğu bir bölgeyi terk eden insanlar görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Şerif, Pakistan'ın tüm kaynakları seferber etme çabalarının bir par çası olarak İslamabad'da bulunan büyükelçiler, yüksek temsilciler v e diplomatlar heyetinin üst düzey üyeleriyle görüşerek durumu kendi lerine anlattığını söyledi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur ilçesinde selden etkilenen bir bölgede yıkıl mış bir evin kalıntıları arasında oturan bir adam görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Str/Xinhua)

Başbakan, "Acımızı paylaşmaları, taziyeleri ve destek sözlerinden dolayı uluslararası topluma müteşekkiriz" dedi.