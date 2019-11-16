Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi'den Hisarcıklıoğlu'na ödül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından ödül verildi.



Ödülü Türk iş dünyası adına aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olarak, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Hisarcıklıoğlu, Pakistan Karaçi'de düzenlenen Türkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu toplantısına da katılarak bir konuşma yaptı. - ANKARA