Pakistanlı Bakan Zerdari: "ABD'nin yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim" - Son Dakika
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Pakistanlı Bakan Zerdari: "ABD'nin yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim"

27.09.2022 23:28
Pakistanlı Bakan Zerdari: "ABD'nin yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim"

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, "ABD'nin Pakistan'a yönelik yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, "ABD'nin Pakistan'a yönelik yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim." ifadesini kullandı.

Pakistan Today gazetesinin haberine göre Zerdari, merkezi Washington DC'de bulunan Woodrow Wilson Merkezi'nde konuştu.

Ülkesi ile ABD arasındaki ilişkinin artık Afganistan veya Hindistan'dan etkilenmediğine atıfta bulunan Zerdari, Washington ve İslamabad yönetimlerinin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştüğünü belirtti.

Zerdari, "ABD'nin Pakistan'a yönelik yeni dış politika yaklaşımına şimdi yalnızca şaşırmadım aynı zamanda (yaklaşımdan) kesinlikle etkilendim." ifadesini kullandı.

Ülkesi ile ABD'nin ilişkisinin, "Afganistan-Pakistan veya Pakistan-Hindistan" olarak ele alınmadığına dair görüşün arttığını kaydeden Zerdari, söz konusu durumu "iyi bir şey" olarak niteledi.

Basında yer alan Hindistan ve Çin ile ilişkilerini sürdürmesi konusunda "ABD, Pakistan'a ders veriyor." ifadeleri sorulan Zerdari, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesine işaret ederek "O harika bir insan ve böyle bir tonda konuşmadı." dedi.

Zerdari, şimdi Hindistan ile ilişkileri sürdürmenin eskiye oranla daha zor olduğuna işaret ederek Başbakan Narendra Modi'nin Hindutva (Hindu milliyetçiliği) ideolojisi doğrultusunda Hindistan'ı laik kökeninden uzaklaştırmaya uğraştığını söyledi.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetine değinen Zerdari, bu hükümetin teröristlerle mücadele kabiliyetini artırması için uluslararası topluma bağlantılarını artırması çağrısında bulundu.

Zerdari, iklim değişikliği tehdidine ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"ABD ve Çin birlikte çalışmadığı sürece dünya, gezegeni kurtaramaz. Zaman çok taraflılık zamanı, savaş zamanı değil. Anlamsız çekişmelerle uğraşırken bize iklim ve yeşil enerjiyle ilgili ders veremezsiniz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistanlı Bakan Zerdari: 'ABD'nin yeni dış politika yaklaşımından kesinlikle etkilendim' - Son Dakika

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