Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Görüştü

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Hindistan savaş uçaklarının sınır ihlali konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Görüştü, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Hindistan savaş uçaklarının sınır ihlali konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kureşi, Maliye Bakanı Asad Ömer ve Savunma Bakanı Pervez Hattak'la birlikte bugünkü Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Hindistan'la yükselen gerilim ve Hint savaş uçaklarının sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava sahası ihlali hakkında konuşan Kureşi, konu hakkında Çavuşoğlu'nu telefonda bilgilendirdiğini ifade etti.

Bölgedeki durumun kritik olduğunu ve Pakistan'ın dostlarını bilgilendirmek istediklerini söyleyen Kureşi, "Bugün Çavuşoğlu'yla yaptığım telefon görüşmesinde kendisini sabah saatlerinde yaşanan Hint uçaklarının hava sahamızı ihlali konusunda bilgilendirdim." diye konuştu.

Kureşi, konu hakkında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veliaht prensleriyle de görüştüğünü söyleyerek, "Çin ve İngiltere dışişleri bakanlarına da gerçekleri anlattım." dedi.

Başbakan İmran Han'ın da dost ülke liderlerini son durum hakkında bilgilendireceğini ifade eden Kureşi, Abu Dabi'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına Hindistan Dış İlişkiler Bakanı'nın onur konuğu olarak davet edilmesiyle ilgili de konuştu.

Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarına Pakistan'ın duyduğu kaygıyı ilettiğini aktaran Kureşi, "BAE bizim en iyi dostlarımızdan biri ama Hindistan bakanını çağırırken bize danışmadılar." dedi.

-"Hindistan'ın iddiaların reddediyoruz"

Kureşi, İİT Keşmir Temas Grubu'nun acil toplanacağını ve Pakistan'ı bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua'nın temsil edeceğini kaydetti.

Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından yapılan açıklamayı da okuyan Kureşi, "Hindistan'ın terör kampını hedef aldığı ve ağır kayıplar verdirdiği iddialarını reddediyoruz." dedi.

İddiaların "hayal ürünü" olarak nitelendirildiği açıklamada "İç politika malzemesi olarak kullanılan bu iddialar bölgesel barışı ve istikrarı tehlikeye atmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'ın vurduğunu iddia ettiği bölgenin uluslararası kamuoyuna açık olduğunun belirtildiği açıklamada "Hava şartları müsaade ettiği takdirde helikopterler, ulusal ve uluslararası medyayı Hindistan'ın propaganda yaptığı alana götürmek için hazırdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Han'ın silahlı kuvvetlere ve Pakistan halkına her türlü ihtimale hazırlıklı olma emri verdiği de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:49 Kaynak: AA

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