Pakistan Dışişleri Bakanı: Çin'in Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Yöntemi Dünya İçin Standartları Yükseltti - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı: Çin'in Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Yöntemi Dünya İçin Standartları Yükseltti

15.05.2022 18:34
Pakistan Dışişleri Bakanı: Çin'in Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Yöntemi Dünya İçin Standartları Yükseltti

İSLAMABAD, 15 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in dinamik sıfır Kovid yaklaşımını benimseyerek, Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmesi dünya için yüksek standartlar getirdiğini belirtti.

İSLAMABAD, 15 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in dinamik sıfır Kovid yaklaşımını benimseyerek, Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmesi dünya için yüksek standartlar getirdiğini belirtti. Zardari Xinhua ajansına yaptığı açıklamada, "Çin liderliğinin bilime ve gerçeklere dayanma ve her bir vatandaşın güvenliği ile sağlığını sağlamak için hala mümkün olan her şeyi yapma şekli, uluslararası düzeyde mükemmel standartlar belirledi" dedi.

Pakistan'ın pandemiyle mücadelede Çin'in tecrübelerinden çok şey öğrendiğini söyleyen Bakan Zardari, Çin'de yaşanan ciddi zorluklara rağmen bu ülkenin Pakistan'a yardım gönderen ilk ülke olduğunu hatırlattı. Zardari, "Çin hükümeti ve halkının bize sadece deneyimleri yoluyla değil, aşı ve diğer ilaçlarla da yardım etmesini asla unutmayacağız" dedi. Dışişleri Bakanı, Pakistan'da ilk Kovid-19 vakasının bildirilmesinin ardından, ülkenin hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için altyapının hazırlanmasına olanak veren bir akıllı kapanma stratejisini uygulamaya koyduğunu belirtti. Pakistan'ın akıllı kapanma stratejisi, ülkenin temel gerçeklerini ve Çin gibi dost ülkelerden gelen yardımları dikkate alarak, ülkenin pandemi ile başa çıkma kapasitesi sınırlı olmasına rağmen bu konuda hayati rol oynadı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı: Çin'in Kovid-19 Pandemisiyle Mücadele Yöntemi Dünya İçin Standartları Yükseltti - Son Dakika
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