Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür
Son Dakika Dünya Haber

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD'nin Tahran yönetimine yaptırım uygulaması halinde İran'a komşu olan Afganistan'da zaten çok kırılgan olan siyasi yapının daha da çıkmaza sürükleneceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD'nin Tahran yönetimine yaptırım uygulaması halinde İran'a komşu olan Afganistan'da zaten çok kırılgan olan siyasi yapının daha da çıkmaza sürükleneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ofisinde görev yapan kişileri hedef alan yeni yaptırım kararından sonra euronews'e açıklamalarda bulunan Kureşi, "Ben olsaydım daha dikkatli karar alır ve bazı kısıtlamalar getirirdim" diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23 
Pakistan, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]