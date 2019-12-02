Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü

7 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawarden ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawarden ile bir araya geldi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü

Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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