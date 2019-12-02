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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Sri Lankalı mevkidaşıyla görüştü
7 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawarden ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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