Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2)

13.01.2021 20:05
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ve Azerbaycanlı mevkidaşlarına Cammu ve Keşmir'deki ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ve Azerbaycanlı mevkidaşlarına Cammu ve Keşmir'deki ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Kureyşi, İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, üç ülke arasında küresel ve bölgesel güvenlik ortamı, çeşitli ülkelerde Müslüman azınlığa karşı işlenen suçlar, artan İslamofobi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorlukların ele alındığına dikkat çekti.

Üç ülke arasındaki uyum ve daha iyi anlayış için medya etkileşiminin ve parlamentolar arası ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldığını belirten Kureyşi, enerji, çevre, halklar arası ilişkiler konusunda da iş birliğini artıramaya yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Kureyşi, toplantıda Cammu Keşmir'de ağır insan hakları ihlalleri, uzun süreli "askeri kuşatma" ve Hindistan'ın bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik tek taraflı eylemleri konusunda mevkidaşlarına bilgi verdiğini bildirerek, "Pakistan halkı ve hükümeti ve Keşmirliler, Türkiye ve Azerbaycan'a Cammu ve Keşmir meselesindeki ilkeli destekleri dolayısıyla müteşekkir." dedi.

Pakistan'ın Dağlık Karabağ meselesinde sorunun barışçıl yollardan ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesine yönelik çağrıda bulunduğunu belirten Kureyşi, Pakistan'ın tüm bölgesel ve küresel problemleri barışçıl yollarla ve uluslararası yasalar ışığında çözülmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kureyşi, yabancı devletler tarafından finanse edilen terörizm dahil terörizmin tüm formlarıyla mücadelede iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını, mevkidaşlarına Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bölgedeki devlet destekli terörizmle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinde iki toplumun siyasi eşitliği temelinde kapsamlı bir çözüme yönelik çabalara Pakistan'ın destek verdiğini dile getiren Kureyşi, mevkidaşlarının Pakistan'ın Afgan barış sürecindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

Kureyşi, bu toplantının üç ülke arasındaki yakınlığı daha da artıracağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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