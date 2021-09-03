Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'ı terk etmemesi konusunda uyardı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ı terk etmemesi uyarısında bulundu.

Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Kureyşi, uluslararası toplumun Afganistan'ı terk etmemesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir adımın sonuçları tehlikeli olur ve hiç kimse bağışlanmaz." ifadesini kullandı.

Kureyşi, Afganistan'da tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dünyanın gözünün yeni hükümetin kuruluşunda olacağını ve insanların yeni hükümetin kapsayıcılığına bakarak tepkilerini şekillendireceğini vurguladı.

Bakan, dünyanın Afganistan'ın insani ihtiyaçlarının bilincinde olması ve ülkede ekonomik çöküşün önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag da ülkesinin Afganistan'a uzun süredir taahhüdü olduğunu ve bunun bozulmadan sürdürüleceğini bildirdi.

Kaag, Hollanda'nın Afganistan'a 50-60 milyon avro sağladığını, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla aynı düzeyde yardımın devam edeceğini belirtti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.