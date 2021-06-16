Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Ofisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin 17-20 Haziran tarihinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için yarın Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Yarın başlayacak Antalya Diplomasi Forumu öncesi Pakistan Dışişleri Ofisi'nden, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Pakistan Dışişleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine, 17-20 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için yarın Ankara'yı ziyaret edeceği kaydedildi.

Ayrıca Ofis, Kureyşi'nin Forum'da bölgenin diğer Dışişleri Bakanları ile birlikte Asya'da Bölgesel İşbirliği konulu bir panel tartışmasına katılacağını ve Kureyşi'nin Pakistan'ın bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma ve bağlantı vizyonunu vurgulayacağını da sözlerine ekledi. - İSLAMABAD