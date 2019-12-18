Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı Keşmir konulu mektupta, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda Hindistan'ın 3 bini aşkın ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı Keşmir konulu mektupta, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda Hindistan'ın 3 bini aşkın ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan 12 Aralık tarihli mektubun, 1 Ağustos'tan bu yana Guterres'e yazılan yedinci mektup olduğu ve sık sık bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verilmeye devam edildiği belirtildi.

Mektupta, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'ta attığı tek taraflı adıma, devam eden insan hakları ihlallerine ve Pakistan'a karşı düşmanca eylemlerine" dikkati çekildi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir ve Kontrol Hattı'nda yaşananların bölgenin barış ve güvenliğini riske attığını söyleyen Kureyşi, mektubunda, "Hindistan İçişleri Bakanlığınca açıklanan yeni siyasi haritada işgal altındaki Cammu Keşmir'i göstermesi, Hindistan'ın yasa dışı eylemlerinin devamıdır. Pakistan için bu haritanın geçerliliği yoktur. BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir ve geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, bölgede ateşkes ihlalleri ile provakatif eylemlerin arttığını ve bunun bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini vurguladı.

"Hindistan tarafından yapılan provakatif eylemlere" de mektubunda örnek veren Kureyşi, "Kontrol Hattı'nda Ocak 2019'dan bu yana 300'ü aşkın sivili hedef alan 3 binin üzerinde ateşkes ihlali gerçekleşti. Hat üzerindeki bazı bölgelerde dikenli tellerin kaldırılması sadece maceraperest girişimlerin planlandığını göstermektedir. Hat boyunca tanksavar füzeleri gibi balistik füzeler konuşlandırıldı ve ağustos ayından bu yana defalarca test atışları yapıldı." bilgisini paylaştı.

Kureyşi, Cammu Keşmir'de demografik yapının değiştirilmesine yönelik arazi planlamaların yapıldığını belirterek, bu adımın da tartışmalı bir bölgede uluslararası yasaların ihlali olduğunu kaydetti.

"BM üzerine düşeni yapmalı"

Bölgede ablukanın 5 aydır sürdüğünü belirten Kureyşi, "Keşmirli siyasi liderler aylardır gözaltında, binlerce genç kaçırıldı ve halkın gözü önünde işkence gördü. Protestolar şiddetle bastırıldı. Camiler kapalı, yemek ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Kış geldiğinde bu durum daha da kötüye gidecek." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, Cammu Keşmir'de hayatın normale döndüğüne ilişkin Hindistan'ın yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu vurgulayarak, bölgeden bağımsız bilgi alınamadığını ve gözlemciler ile medyanın bölgeye sokulmadığını aktardı.

Mektubunda sesini duyuramayan Keşmirlilerin direniş başlatmak dışında çaresi kalmadığına işaret eden Kureyşi, "Direnişi bastırmak için atılacak adımların şiddetli olacağı ve daha büyük katliama neden olacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.

Kureyşi, Keşmir sorununun çözümü için BM'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini yineleyerek, BM'nin Hindistan ve Pakistan'daki askeri gözlem grubunu güçlendirmesi ve takviye etmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı

Son Dakika Haberleri
05:39 ANKARA'DA KASA YÜKLÜ TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
05:38 Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika
05:37 DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika
05:34 Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisindeki azil maddeleri oylamasına tepki - Son Dakika
05:32 Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı 1 ölü - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 05:47:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]