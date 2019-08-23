Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye 'Keşmir' mektubu
1 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00
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