Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye 'Keşmir' mektubu
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Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye 'Keşmir' mektubu

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye 'Keşmir' mektubu, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 
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