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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti
6 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar
Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi. Qureshi, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüştü.
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