Son Dakika Haberleri: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti
Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar

Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi. Qureshi, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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