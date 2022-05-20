Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari'den İmran Han'ın Rusya ziyaretine destek - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari'den İmran Han'ın Rusya ziyaretine destek

20.05.2022 15:42
Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari'den İmran Han'ın Rusya ziyaretine destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, eski Başbakan İmran Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ülkesinin dış politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, eski Başbakan İmran Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ülkesinin dış politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Geo News'te yer alan habere göre, Zardari New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Han'ın Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, "(Eski) Pakistan Başbakanı bu geziyi dış politikasının bir parçası olarak gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Zardari, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin kimsenin tahmin edemediğini belirterek, "Böyle masum bir eylem için Pakistan'ı cezalandırmanın çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Elbette Pakistan, Birleşmiş Milletlerin güç kullanmama ilkeleri konusunda oldukça net ve biz bu ilkelerin arkasındayız." dedi.

Pakistan'ın herhangi bir çatışmanın parçası olmadığını ve asla olmak istemediğini söyleyen Zardari, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bir an önce çözülmesi için barış, diyalog ve diplomasinin önemini vurgulamaya devam edeceklerini kaydetti. Zardari, herhangi bir saldırgan tarafı tutmayacaklarını vurguladı.

İmran Han'ı kınadı

Zardari ayrıca Han'ın sorumlu bir muhalefet lideri gibi davranması gerektiğini kaydederek, Han'ın demokratik, parlamenter ve anayasal siyaset yapmadığı aşırılık siyasetine doğru yöneldiğini söyledi.

Protesto etmenin muhalefetin hakkı olduğunu söyleyen Zardari, Han'ın siyasi rakiplere ve kurumlara karşı asılsız iddialarda bulunduğunu iddia etti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı gün olan 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, görevden alınması konusunda ABD'yi sorumlu tutuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari'den İmran Han'ın Rusya ziyaretine destek - Son Dakika


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