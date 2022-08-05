Pakistan'dan "Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle" Hindistan'a nota - Son Dakika
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Pakistan'dan "Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle" Hindistan'a nota

05.08.2022 22:02
Pakistan'dan "Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle" Hindistan'a nota

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "5 Ağustos 2019'dan bu yana Cammu Keşmir'de kötüleşen durum" sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "5 Ağustos 2019'dan bu yana Cammu Keşmir'de kötüleşen durum" sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa çağrılan üst düzey Hint diplomata, "5 Ağustos 2019'dan bu yana Cammu Keşmir'de kötüleşen durum" sebebiyle İslamabad'ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, İslamabad'ın, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'de uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili çeşitli kararlarını ihlal eden yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini reddettiği belirtildi.

Ağustos 2019'dan bu yana bölgedeki insan hakları ihlallerinin arttığına işaret edilen açıklamada, "yargısız infazların, gözaltıların, tutuklamaların ve uydurulmuş davaların" norm haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'dan 5 Ağustos 2019'da aldığı yasa dışı ve tek taraflı kararları iptal etmesi ve bölge halkına BM gözetimi altında kendi kaderini tayin hakkını sunması istendi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Pakistan Büyükelçiliği'nde Keşmir Kuşatma Günü anma programı düzenlendi Pakistan Büyükelçiliği'nde Keşmir Kuşatma Günü anma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan 'Cammu Keşmir'de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota - Son Dakika

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