Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Kalkınma, Bağlantı ve İşbirliğini Artırmak İçin Tasarlandı

İSLAMABAD, 8 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin birçok alanda kalkınma, bağlantı ve işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmış büyük bir kalkınma girişimi olduğunu söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin son G7 zirvesinde sunduğu Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) hakkında sorulan bir soruya cevap olarak, "Bölgesel ve küresel olarak, ülkelerin ve bölgelerin kalkınma hedeflerinin çatışmaya değil de işbirliğine dayalı bir yaklaşımla desteklendiği bir ortam görmek istiyoruz" dedi. Ahmed, ülkelerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne geniş katılımının bu küresel girişimin meşruluğunu ve önemini gösterdiğini söyledi. Sözcü Ahmed, konuşmasında Pakistan'ın, diğer ülkeler ve ülke gruplarının, ülkeler ve bölgeler arasında kalkınma, bağlantı ve artırılmış işbirliği için benzer fırsatlar sunan her türlü program veya girişimini olumlu karşılayacağını söyledi. Sözcü Ahmed, Pakistan'ın geçmişte de sürekli olarak uluslararası kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak için katılabileceği girişim ve programlara açık olduğunu ifade ettiğini sözlerine ekledi.