Pakistan'dan yanlışlıkla fırlatılan füzeyle ilgili Hindistan'a ortak soruşturma çağrısı - Son Dakika
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Pakistan'dan yanlışlıkla fırlatılan füzeyle ilgili Hindistan'a ortak soruşturma çağrısı

25.08.2022 11:48
Pakistan'dan yanlışlıkla fırlatılan füzeyle ilgili Hindistan'a ortak soruşturma çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan hükümetinin martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden almasını reddederek ortak soruşturma çağrısını yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan hükümetinin martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden almasını reddederek ortak soruşturma çağrısını yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin aldığı önlemlerin eksik ve yetersiz olduğu vurgulanarak, Hindistan'ın emir komuta sistemi ve güvenlik protokolleriyle ilgili İslamabad'ın sorularına cevap vermediği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın 3 hava kuvvetleri yetkilisinin görevden alınmasıyla söz konusu hadisenin kapatıldığı iddiası reddedilerek, konuyla ilgili ortak soruşturma talebi yinelendi.

Hindistan'ın tedbirsizliğinin tüm bölgedeki barış ve güvenlik çevresini tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'den Pakistan'ın sorularına cevap vermesi istendi.

Dün, Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden almıştı.

Olay

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

Hindistan Savunma Bakanlığınca 11 Mart'ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirilmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan yanlışlıkla fırlatılan füzeyle ilgili Hindistan'a ortak soruşturma çağrısı - Son Dakika

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