Pakistan'dan Hindistan'a "14 Ağustos Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" tepkisi - Son Dakika
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Pakistan'dan Hindistan'a "14 Ağustos Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" tepkisi

10.08.2022 19:45
Pakistan'dan Hindistan'a "14 Ağustos Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 14 Ağustos'u "Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" olarak kutlama kararını zarar verici olarak nitelendirerek buna tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 14 Ağustos'u "Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" olarak kutlama kararını zarar verici olarak nitelendirerek buna tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ve RSS'nin (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) 1947'de bağımsızlıktan önceki kitlesel göç ve trajik olayları "iki yüzlü ve tek taraflı" olarak yeniden gündeme getirmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistanlı liderlerin gerçekten acı duyuyorlarsa ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların koşullarını iyileştirmek için çalışmaları gerektiği vurgulandı.

Son 70 yılın Hindistan'ın laikliği benimsemesinin "düzmece" olduğuna dair kanıtlarla dolu olduğuna işaret edilen açıklamada, bugünün Hindistan'ın içerisinde Müslümanlara ve diğer azınlıklara yer olmayan ilan edilmemiş bir "Hindu ulusu" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'ın 14 Ağustos'u "Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" olarak kutlama kararı zarar verici olarak nitelendirilerek buna tepki gösterildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen yıl 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bugünün "Bölünme Dehşetlerini Anma Günü" olarak kutlanacağını ilan etmişti.

Modi, bölünmenin acısının asla unutulamayacağını, milyonlarca kişinin bilinçsiz nefret ve şiddet sebebiyle yerlerinden olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Pakistan, 14 Ağustos, Hindistan ise 15 Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Hindistan'a '14 Ağustos Bölünme Dehşetlerini Anma Günü' tepkisi - Son Dakika

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