Pakistan'dan Türkiye'ye "İyilik Treni" teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'dan Türkiye'ye "İyilik Treni" teşekkürü

30.08.2022 22:39
Pakistan'dan Türkiye'ye "İyilik Treni" teşekkürü

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ülkenin zor zamanında Türkiye'nin gönderdiği "İyilik Treni" için teşekkür mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ülkenin zor zamanında Türkiye'nin gönderdiği "İyilik Treni" için teşekkür mesajı yayımladı.

Sözcü Ahmed, mesajında, Pakistan ve Türkiye'nin tarih boyunca zor zamanlarda birbirlerine destek olduğuna dikkati çekti.

Ahmed, "İki ülke arasındaki güçlü bağları gösteren bu cömert davranışı içtenlikle takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kararlılığı doğrultusunda kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenenler için insani yardım çalışmalarına öncülük ediyor. Türkiye büyük bir yardım çabası başlattı. Şu ana kadar 6 uçak geldi, 2 uçak yarın varacak. Yardım malzemelerini taşıyan tren, Ankara'dan Pakistan'a hareket etti." ifadelerine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle bugün yola çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik' Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Türkiye'ye 'İyilik Treni' teşekkürü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 22:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'dan Türkiye'ye "İyilik Treni" teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement