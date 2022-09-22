Pakistan'dan İsrail ziyareti iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Pakistan'dan İsrail ziyareti iddiasına yalanlama

22.09.2022 22:30
Pakistan'dan İsrail ziyareti iddiasına yalanlama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiği iddiasını reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiği iddiasını reddetti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'e söz konusu ziyaretin yabancı bir sivil toplum örgütü tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin meselesindeki tutumunun açık olduğuna işaret edilerek, bu politikada bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Pakistan'dan bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiğine dair iddiaların reddedildiği açıklamada, İslamabad'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediği kaydedildi.

???????ABD merkezli bir sivil toplum örgütü tarafından organize edilen ziyaret, eski Pakistan Kalkınma Bakan Yardımcısı Nasim Eşref başkanlığında gerçekleşmişti.

Eşref, yaptığı açıklamada, dinlerarası uyumu teşvik etmek için bir heyetle birlikte İsrail'de olduğunu açıklamıştı.

Heyette Pakistan kökenli İngiliz bir imam ve ABD'li Müslümanlar ve gazeteciler yer almıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Pakistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan İsrail ziyareti iddiasına yalanlama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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