Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

16.10.2020 17:17
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 659 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 321 bin 877'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 621'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 305 bin 835 oldu.

Son haftalarda Pakistan'da artan vakalar, endişe konusu olmayı sürdürüyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 301 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 353 bin 461'e çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 artarak 12 bin 347'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 883 artarak 277 bin 544'e yükseldi.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 92 bin 382'ye, Doğu Cava'da 48 bin 452'ye, Bali'de 10 bin 605'e ve Açe'de 6 bin 254'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 629 artarak toplam 18 bin 758'e yükseldi.

Bugün 245 kişi daha sağlığına kavuşurken toplan iyileşen vaka sayısı 12 bin 259'a çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin ölmesiyle Malezya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 oldu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 92 bin 879'a, ölü sayısı 15 artışla 1678'e yükseldi.

Son bir günde 22 bin 481 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 148 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

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