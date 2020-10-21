Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

21.10.2020 16:53
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 667 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 324 bin 744'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 692'ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 308 bin 674 oldu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 sayısı 4 bin 267 artışla 373 bin 109'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 12 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 856 artarak 297 bin 509'a yükseldi.

Bu arada başkent Cakarta'da salgın kısıtlamaları kapsamında kapalı olan sinema salonlarının sağlık protokollerine uyulması koşuluyla yeniden açılmasına izin verildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 732 artarak toplamda 22 bin 957'ye, aktif vakalar ise 7 bin 827'ye yükseldi.

Bugün 580 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplamda 14 bin 931 oldu.

Son 24 saatte 6 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 199'a ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerde kamu kurumları ve ofis çalışanlarının, yarından itibaren 27 Ekim'e kadar çalışmalarını evden yürütmesi talimatını verdi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 621 artarak 95 bin 346'ya, ölü sayısı 7 artışla 1700'e yükseldi.

Ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 150 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti
Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı         
18:05
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı         
17:41
Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler         
17:33
F.Bahçeli Samatta'nın F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü         
17:27
Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı         
16:24
Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak         
16:07
Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi Camide takla görüntüleri ile yürekleri ısıtan baba ve oğul konuştu: O an içimden geldi         
15:50
Paşinyan Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi         
15:31
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 18:21:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei