Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

23.10.2020 15:11
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 736 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 326 bin 216'yı buldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 715'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 309 bin 646 oldu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 369 artışla 381 bin 910'a ulaştı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 118 artarak 13 bin 77'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 94 artarak 305 bin 100'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları 710 artarak toplam 24 bin 514'e, aktif vakalar ise 8 bin 416'ya yükseldi.

Bugün 467 vaka sağlığına kavuşurken toplam iyileşen hasta sayısı 15 bin 884 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin öldüğü Malezya'da, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 214'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 740 artarak 96 bin 699'a, ölü sayısı 12 artışla 1723'e yükseldi.

Son bir günde 25 bin 575 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 151 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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