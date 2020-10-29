Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

29.10.2020 15:09
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 908 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 331 bin 108'i buldu.

Son 24 saatte 16 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 775'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 312 bin 638'e ulaştı.

Öte yandan, ülkede vakaların artmasıyla birlikte, kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Park ve eğlence mekanlarının yerel saatle 18.00'de, market, alışveriş merkezleri ve restoranların 22.00'de kapatılmasına karar verildi.

Basında, Kovid-19 vakalarının giderek artması, ikinci dalganın yaklaşmakta olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 565 artışla 404 bin 48'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 artarak 13 bin 701'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 985 artarak 329 bin 778'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 649 artarak toplam 30 bin 90'a, aktif vakalar ise 10 bin 88'e yükseldi.

Bugün 685 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 19 bin 757 oldu.

Kovid-19'dan toplam 246 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 809 artarak 100 bin 516'ya, ölü sayısı 10 artışla 1761'a yükseldi.

Son bir günde 24 bin 983 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 161 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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