Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 807 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 332 bin 993'e yükseldi.

Son 24 saatte 11 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 806'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 314 bin 66'ya ulaştı.

Pakistan'da dün 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz'un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 143 artışla 410 bin 88'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87 artarak 13 bin 869'a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 506 artarak 337 bin 801'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 659 artarak toplam 31 bin 548'e yükseldi.

Bugün 1000 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 21 bin 248'e yükselirken, aktif vaka sayısı ise 10 bin 51'e düştü.

Kovid-19'dan toplam 249 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 877 artarak 102 bin 166'ya, ölü sayısı 14 artışla 1783'e yükseldi.

Son bir günde 24 bin 501 kişiye virüs testi yapıldı. Ülke genelindeki yoğun bakım servislerinde 161 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.