Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

02.11.2020 14:23
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1123 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 335 bin 93'e yükseldi.

Son 24 saatte 12 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 835'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 315 bin 16'ya ulaştı.

En son temmuzda 1000'in üzerinde vakalar görülen Pakistan'da son birkaç gündür vakalar yeniden bu sayının üzerine çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 618 artışla 415 bin 402'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 artarak 14 bin 44'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 624 artarak 345 bin 566'ya yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 834 Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 33 bin 339'a yükseldi.

Bugün 900 kişi daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen vaka sayısı 23 bin 120, aktif vakalar ise 9 bin 968 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 251'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 482 artarak 103 bin 253'e, ölü sayısı 8 artışla 1797'ye yükseldi.

Son bir günde 9 bin 219 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 163 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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