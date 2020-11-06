Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1376 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 340 bin 251'e yükseldi.

Ülkede ağustostan bu yana günlük en yüksek can kaybı kaydedildi ve son 24 saatte 30 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği Pakistan'da, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 923'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 317 bin 86'ya ulaştı.

Pakistan'da en son 31 Temmuz'da bir günde 27 kişi yaşamını yitirmişti.

Başbakan İmran Han, 3 Kasım'daki açıklamasında, ülkenin yeniden bir sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağını ifade ederek, vatandaşlardan salgınla ilgili önlemlere uymalarını istemişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz'un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 778 artışla 429 bin 574'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 14 bin 442'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 563 artarak 360 bin 705'e yükseldi.

Öte yandan başkent Cakarta'da düğün salonlarının sağlık kurallarına uyulması koşulu ve yüzde 25 kapasite ile yeniden hizmet vermesine izin verildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1755 artış gösterirken toplam vaka sayısı 38 bin 189'a, aktif vakalar ise 11 bin 530'a yükseldi.

Bugün 726 vaka daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 26 bin 380 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 279'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1140 artarak 106 bin 933'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 4 artışla 1825'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 140 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 189 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.