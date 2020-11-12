Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1808 vaka belirlendi, toplam sayı 349 bin 992'ye yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı ise 320 bin 849'a ulaştı. Dün, ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5'i geçmişti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37'ye kadar düşmüştü.

Öte yandan, başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmişti. Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz'un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 173 artışla 452 bin 291'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 14 bin 933'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 102 artarak 382 bin 84'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 919 artarak toplam 43 bin 791'e yükseldi. Bugün 996 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 32 bin 69, aktif vakalar ise 11 bin 419 oldu. Son 24 saatte 1 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 303'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1635 artarak 114 bin 512'ye, ölü sayısı 6 artışla 1882'ye yükseldi. Son bir günde 35 bin 19 kişiye virüs testi yapılan ülkede 226 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.