Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.11.2020 18:55
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 50 vaka belirlendi, toplam sayı 361 bin 82'ye yükseldi.

Son 24 saatte 33 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 193'e, iyileşenler ise 324 bin 834'e ulaştı.

Başbakan İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların Kovid-19 nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Han, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Virüsün son haftalarda artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Han, vatandaşlardan salgınla ilgili kuralları takip etmelerini istedi.

15 Kasım'da, Pakistan'da bir günde 2 bin 443 vaka görülmüştü. Ülkede, en son 15 Temmuz'da günlük vakalar 2 bin 304 olarak kayda geçmişti. Bu tarihten sonra vakalar azalma eğiliminde olmuştu.

13 Kasım'da ise temmuzdan bu yana görülen vakalar ilk defa 2 bini aşmıştı.

11 Kasım'da, ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5'i geçmişti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37'ye kadar düşmüştü.

Pakistan'da günlük vakalarda temmuzdan bu yana gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 807 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 474 bin 455'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 97 artışla 15 bin 393'e,iyileşenlerin sayısı 3 bin 193 artışla 398 bin 636'ya yükseldi.

Bu arada Pekanbaru ve Surabaya gibi 11 kentte sıkı sağlık protokolleri uyulması koşuluyla okulların yeniden açılmasına izin verildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1210 artarak 49 bin 730'a, aktif vakalar ise 12 bin 788'e yükseldi.

Bugün 1018 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 36 bin 624 oldu.

Son 24 saatte 5 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 318'e ulaştı.

Öte yandan Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Kovid-19 aşısı için şimdiye kadar 10 üreticiyle temas kurduklarını belirterek, "Müzakerelerin son safhasındayız. En kısa zamanda aşının Malezya'ya getirilip dağıtılması için anlaşmaya varacağız." dedi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1692 artarak 122 bin 50'ye, ölü sayısı 14 artışla 1933'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 775 kişiye virüs testi yapıdığı ülkede 272 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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