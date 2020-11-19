Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

19.11.2020 15:27
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 547 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayı 365 bin 927'ye yükseldi.

Son 24 saatte 18 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı ise 326 bin 674'e ulaştı.

Pakistan'da son bir haftadır günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, dün, Başbakan İmran Han, Kovid-19 aşısı için 100 milyon dolar ayrılmasına ve erken tedarik için önden ödeme yapılmasına onay vermişti. Ayrıca, aşı konusunda yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve kronik hastalıklara sahip olanlara öncelik verilmesi kararlaştırılmıştı.

Han, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların Kovid-19 nedeniyle yasaklandığını duyurmuş, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetmişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 798 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 483 bin 518'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artışla 15 bin 600'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 265 artışla 406 bin 612'ye yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1290 artarak toplam 51 bin 680'e, aktif vakalar ise 13 bin 222'ye yükseldi.

Bugün 878 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 38 bin 132 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 326'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 377 artarak 126 bin 633'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 16 artışla 1963'e yükseldi.

Son bir günde 36 bin 105 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 280 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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