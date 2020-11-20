Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 738 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 368 bin 665'e yükseldi.

Son 24 saatte 36 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 284'e, iyileşenlerin sayısı ise 327 bin 542'ye ulaştı.

Pakistan'da son bir haftadır günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan 18 Ekim'de, Başbakan İmran Han, Kovid-19 aşısı için 100 milyon dolar ayrılmasına ve erken tedarik için önden ödeme yapılmasına onay vermişti. Ayrıca aşı konusunda yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve kronik hastalıklara sahip olanlara öncelik verilmesi kararlaştırılmıştı.

Han, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların Kovid-19 nedeniyle yasaklandığını duyurmuş, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetmişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu. Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 792 artışla 488 bin 310'a yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 78 artarak 15 bin 678'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 940 artarak 410 bin 552'ye ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 958 artarak toplam 52 bin 638'e yükseldi.

Bugün 956 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 39 bin 88, aktif vakalar ise 13 bin 221 oldu.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 329'a ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Kedah, Melaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona ereceğini, Kelantan eyaletinde ise yarından itibaren 2 haftalık kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 414 artarak 129 bin 56'ya, ölü sayısı 8 artışla 1976'ya yükseldi.

Son bir günde 39 bin 540 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 291 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.