Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

25.11.2020 16:37
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 9 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 382 bin 892'ye yükseldi.

Son 24 saatte 59 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 803'e, iyileşenlerin sayısı 332 bin 974'e ulaştı.

Pakistan'da 12 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 534 kişide Kovid-19 görülmesiyle "günlük tespit edilen en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 511 bin 836'ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114 artışla 16 bin 225'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 494 artışla 429 bin 807'ye çıktı.

Endonezya, salgınla mücadeleye destek amacıyla merkezi İngiltere'de bulunan Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonuna (CEPI) 1 milyon dolar hibe yardımı sağladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 970 artarak toplam 59 bin 817'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 348 vaka sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 46 bin 501'e, aktif vakalar ise 12 bin 971'e ulaştı.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, ölenlerin sayısı ise 345'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle Malezya genelinde 28 fabrikasını geçici süreliğine kapatmak zorunda kalan cerrahi eldiven üretim firması "Top Glove", bu süreçte cerrahi eldiven fiyatlarının artabileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1945 artarak 138 bin 498'e, ölü sayısı 21 artışla 2 bin 49'a yükseldi.

Son bir günde 45 bin 69 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 376 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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