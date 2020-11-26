Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 306 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 386 bin 198'e yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 843'e, iyileşenlerin sayısı 334 bin 392'ye çıktı.

Pakistan'da 13 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 917 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 516 bin 753'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 127 artarak 16 bin 352'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 842 artarak 433 bin 649'a ulaştı.

Bu arada başkentteki Cakarta Eğitim Ajansı, 2021'de kentteki okulların yeniden yüz yüze eğitime açılması planı çerçevesinde gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 935 artarak toplam 60 bin 752'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 555 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 49 bin 56, aktif vakalar ise 11 bin 348 oldu.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 348'e ulaştı.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Malezya'nın, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcılar listesine dahil edildiğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 502 artarak 141 bine, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 2 bin 66'ya yükseldi.

Son bir günde 42 bin 671 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde 410 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.