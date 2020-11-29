Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

29.11.2020 15:23
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 829 vakanın tespit edildiği ülkede, vaka sayısı 395 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 985'e, iyileşenlerin sayısı 339 bin 810'a ulaştı.

Pakistan'da 16 gündür vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 267 kişide Kovid-19 görülmesiyle "günlük tespit edilen en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 534 bin 266'ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 169 artışla 16 bin 815'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 810 artışla 445 bin 793'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1309 artarak toplam 64 bin 485'e yükseldi.

1333 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 52 bin 647, aktif vakalar ise 11 bin 481'e çıktı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 357'ye ulaştı.

Başkent Kuala Lumpur'da bugünkü vaka artış sayısının 493 olduğu açıklanırken, "salgının ülkede yayılmaya başladığından bu yana başkentteki en yüksek artışın bugün görüldüğü" kaydedildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 58 artarak 148 bin 272'ye, ölü sayısı 10 artışla 2 bin 120'ye yükseldi.

Son bir günde 24 bin 994 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 462 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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