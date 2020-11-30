Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 839 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 398 bin 24'e yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 25'e, iyileşenlerin sayısı 341 bin 423'e ulaştı.

Pakistan'da 17 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 4 bin 617 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 538 bin 883'e yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak 16 bin 945'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 725 artarak 450 bin 518'e çıktı.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Nadiem Makarim, salgına karşı gerekli sıkı sağlık protokolleri yerine getirilmezse yeni yılda okullarda yüz yüze eğitimin başlamayacağını açıkladı.

Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 1212 artarak toplam 65 bin 697'ye, aktif vakalar ise 10 bin 578'e yükseldi.

Bugün 2 bin 112 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 54 bin 759'e çıktı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 360'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1439 artarak 149 bin 714'e, ölü sayısı 26 artışla 2 bin 165'e yükseldi.

Son bir günde 13 bin 870 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.