Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

03.12.2020 16:27
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 499 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 406 bin 810'a yükseldi.

Son 24 saatte 39 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 205'e, iyileşenlerin sayısı 346 bin 951'e ulaştı.

Pakistan'da 20 gündür vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, 2021'in ikinci çeyreğinde ücretsiz aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Nauşin, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere 150 milyon dolar ayırdığını belirtti ancak hangi aşının kullanılacağına dair bilgi vermedi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 369 kişide Kovid-19 görülmesiyle "günlük tespit edilen en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 557 bin 877'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 artışla 17 bin 355'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 673 artışla 462 bin 553'e yükseldi.

Öte yandan İnsani Gelişme ve Kültür Koordinasyon Bakanı Muhadjir Effendy, salgının başında merkezi hükümet ile bölge idareleri arasındaki Kovid-19 veri akışının istenildiği gibi olmadığını söyledi.

Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1075 artarak toplam 69 bin 95'e yükseldi.

Bugün 948 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 57 bin 917, aktif vakalar ise 10 bin 802 oldu.

Son 24 saatte 11 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 376'ya ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, İngiltere'nin acil durumlar için Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamasını değerlendirerek, "Eğer ilk üç aylık aşı kullanımları etkili sonuç verir ve yan etki olmazsa biz de aşıyı onaylarız." dedi.

Nur Hişam, Malezya'nın Kovid-19 aşısını kullanmaya dair acelesi olmadığını belirtti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 513 artarak 156 bin 676'ya, ölü sayısı 27 artışla 2 bin 265'e yükseldi.

Ülke genelinde 497 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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