Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

09.12.2020 04:31
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 885 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 423 bin 179'a yükseldi.

Son 24 saatte 89 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı 370 bin 474'e ulaştı.

Pakistan'da 25 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, başkent İslamabad'da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi'nde namaz kılmak yasaklanmıştı. Bir sonraki emre kadar namazların caminin avlusunda kılınmasına karar verilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 292 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 586 bin 842'ye çıktı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 18 bine, iyileşenlerin sayısı 4 bin 295 artarak 483 bin 497'ye ulaştı.

Devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Başkanı Honesti Basyir, salgına karşı aşılama sürecinde önceliklerinin sağlık çalışanları olacağını belirtti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1012 artarak toplam 75 bin 306'ya yükseldi.

Bugün 1750 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 64 bin 56, aktif vakalar ise 10 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 388'e ulaştı.

Öte yandan Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bu yıl Malezya'ya gelen turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 78,6 düştüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, sene başından bu yana Malezya'ya 4,2 milyon turistin geldiği kaydedildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 174 artarak 167 bin 347'ye, ölü sayısı 47 artışla 2 bin 458'e yükseldi

Son bir günde 40 bin 384 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 536 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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