Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 369 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 438 bin 425'e yükseldi.

Son 24 saatte 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 796'ya, iyileşenlerin sayısı 383 bine ulaştı.

Pakistan'da 29 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere ayırdığı 150 milyon doların 250 milyon dolara çıkarıldığını belirtti.

Hükümet, dün, halkın Kovid-19 kurallarına uymamaya devam etmesi durumunda daha fazla kısıtlama uygulanacağına dair uyarıda bulunmuştu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 189 artışla 617 bin 820'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 artarak 18 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 460 artarak 505 bin 836'ya yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 83 bin 475'e yükseldi.

Bugün 1309 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 69 bin 393, aktif vakalar ise 13 bin 667 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 415'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Ipoh eyaletine bağlı Kinta şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına yarından itibaren son verileceğini duyurdu.

Japonya

Japonya'da da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 388 artarak 180 bin 630'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 2 bin 614'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 262 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 583 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.