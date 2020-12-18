Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.12.2020 16:29
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 972 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 451 bin 494'e yükseldi.

Son 24 saatte 84 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 164'e, iyileşenlerin sayısı 399 bin 852'ye çıktı.

Pakistan'da 34 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 689 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 650 bin 197'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 16 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı toplam 531 bin 995'e ulaştı.

Son 24 saatte 124 kişinin vefat ettiği Endonezya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 514'e yükseldi.

Cakarta Valiliğinden yapılan açıklamada, başkent genelinde salgının yayılmasını önlemek üzere bugünden itibaren ofisler, restoran, alışveriş merkezi ve sinema salonlarındaki faaliyetlerin sınırlandırılacağı bildirildi.

Şehir genelinde ofislerin 19.00'dan sonra restoran, alışveriş merkezi ve sinema salonlarının ise 21.00'den itibaren kapatılması gerektiği duyuruldu.

Tedbirlerin 8 Ocak 2021'e kadar süreceği kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları 1683 artışla toplam 90 bin 816'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1214 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı toplam 75 bin 244'e, aktif vakalar da 15 bin 140'a çıktı.

Toplam 432 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle kimse yaşamını yitirmedi.

Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 829 artarak 194 bin 469'a, ölü sayısı 47 artışla 2 bin 853'e yükseldi.

Son bir günde 64 bin 837 kişiye test yapılırken ülke genelinde 609 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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