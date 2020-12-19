Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.12.2020 19:03
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 179 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 454 bin 673'e yükseldi.

Son 24 saatte 86 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 250'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 404 bin 501'e çıktı.

Pakistan'da 35 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

16 Aralık'ta 24 saatte 105 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Bu, hazirandan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olmuştu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Kovid-19'e yakalanan kişi sayısı 7 bin 751 artışla toplam 657 bin 948'e yükseldi.

Bugün Kovid-19 kaynaklı 145 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 19 bin 659'a çıktı.

Bakanlığın verilerine göre şimdiye kadar Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 536 bin 260'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre bugün ülke genelinde 1153 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken toplam vakalar 91 bin 969'a, aktif vakalar ise 15 bin 294'e yükseldi.

Bugün 998 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 76 bin 242 oldu.

Son 24 saatte bir kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 433'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 984 artarak 197 bin 458'e, ölü sayısı 37 artışla 2 bin 891'e yükseldi.

Son bir günde 58 bin 384 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 598 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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