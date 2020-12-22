Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.12.2020 16:57
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1704 vaka tespit edildi, toplam sayı 460 bin 672'ye yükseldi.

Son 24 saatte 82 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 474'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 410 bin 937'ye çıktı.

Pakistan'da dün, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

Pakistan Senatosundan Milletvekili Kalsum Parvin dün Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 nederiyle bu yıl iki milletvekili yaşamını yitirmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, bugün ülke genelinde 6 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 678 bin 125'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 172 artarak 20 bin 257'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 838 artarak 552 bin 722'ye yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, bugün 2 bin 62 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 97 bin 389'a, aktif vakalar ise 17 bin 646'ya yükseldi.

Bugün 911 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen vaka sayısı 79 bin 304 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 439'a ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya'da öğrenim gören ve Kovid-19 nedeniyle ülke dışında bulunan bütün uluslararası öğrencilerin, 1 Ocak 2021'den itibaren okullarına dönebileceğini açıkladı.

Bakan İsmail, İngiltere'de bulunan öğrencilerin şimdilik bu kapsamın dışında tutulduğunu kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 687 artarak 204 bin 429'a, ölü sayısı 41 artışla 3 bin 19'a yükseldi.

Son bir günde 60 bin 206 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 620 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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