Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.12.2020 17:27
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 142 vaka tespit edildi, toplam sayı 462 bin 814'e yükseldi.

Son 24 saatte 83 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 557'ye, iyileşenlerin sayısı da 415 bin 352'ye çıktı.

Pakistan'da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 7 bin 514 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 685 bin 639'a yükseldi.

Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 558 bin 703 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 151 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Endonezya'da, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 408'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları bugün 1348 artarak 98 bin 737'ye, aktif vakalar ise 18 bin 279'a yükseldi.

Bugün 710 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 80 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybederken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 444'e ulaştı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Malezya nüfusunun yüzde 70'ine bağışıklık kazandırma hedefi kapsamında, ABD'li ilaç firması Pfizer'dan ve Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşılarından daha fazla aşı almak için girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Şimdiye kadar Pfizer ve İngiltere merkezli AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu firmalardan gelecek aşıların, Malezya genelinde yüzde 40 oranında Kovid-19 bağışıklığı kazandırması hedefleniyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 271 artarak 207 bin 700'e, ölü sayısı 56 artışla 3 bin 82'ye yükseldi.

Son bir günde 33 bin 983 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 619 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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