Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.12.2020 16:17
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 152 vaka tespit edildi, toplam sayı 467 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 85 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı da 418 bin 958'e çıktı.

Pakistan'da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.

İki gün boyunca 2 binin altında seyreden vakalar, tekrar bu sayının üzerine çıkmıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre bugün 7 bin 259 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 700 bin 97'ye yükseldi.

Son 24 saatte 258 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat ederken virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 20 bin 847'ye çıktı.

Şimdiye kadar sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 570 bin 304 olarak kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1247 artışla toplam 101 bin 565'e yükseldi.

Bugün 1441 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 82 bin 540, aktif vakalar ise 18 bin 576 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı toplam 449'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 bin 831 artarak 215 bin 265'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 3 bin 198'e yükseldi.

Son bir günde 66 bin 160 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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