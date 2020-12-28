Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.12.2020 16:13
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1974 vaka tespit edildi, toplam sayı 473 bin 309'a yükseldi.

Son 24 saatte 55 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 929'a, iyileşenlerin sayısı da 423 bin 892'ye çıktı.

Pakistan'da dün, vakalar 2 bin sınırının altına düşmüştü.

Endonezya, uluslararası uçuşları 2 hafta kapatacak

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 5 bin 854 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 719 bin 219'a yükseldi.

Virüs nedeniyle 215 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 452'ye ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 589 bin 978 olarak güncellendi.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yeni Kovid-19 mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında İngiltere'den seyahatlerin durdurulmasına ilaveten, 1 Ocak'tan itibaren Endonezya'nın 2 haftalığına uluslararası uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

Malezya'da bölgesel Kovid-19 tedbirleri uzatıldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1594 artışla toplam 106 bin 690'a, aktif vakalar ise 20 bin 643'e yükseldi.

Bugün 1181 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 85 bin 592 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 455'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde 31 Aralık'ta sona ermesi beklenen kısmi sokağa çıkma yasağının 14 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Japonya'da ölü sayısı 50'nin üzerinde

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 395 artarak 224 bin 483'e, ölü sayısı 51 artışla 3 bin 338'e yükseldi.

Son bir günde 14 bin 115 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 661 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayısı 8 olan virüsün "daha bulaşıcı" mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülkelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılar kapatıldı.

Geçici kısıtlamadan, daha önce anlaşılan mutabakat kapsamında, Güney Kore, Tayland dahil 10 ülkeden gelecek uzun süre vizeli iş insanı ve öğrenci ise etkilenmeyecek.

Sabah itibarıyla yeni vize verilmesi durduruldu. Pazar gecesi öncesi vize almış olanların ülkeye girişine izin veriliyor.

Vize başvurusu öncesi son 14 günde İngiltere ve Güney Afrika'ya gitmiş olanlar ise yine kabul edilmiyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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