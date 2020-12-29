Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.12.2020 15:11
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1776 vaka tespit edildi, toplam sayı 475 bin 85'e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı da 425 bin 494'e çıktı.

Öte yandan, Sindh eyaletinde İngiltere'de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlanıldı.

Yetkililer, söz konusu Kovid-19 türünün İngiltere'den dönen 3 kişide tespit edildiğini kaydetti.

Pakistan'da 27 Aralık'ta vakalar 2 bin sınırının altına düşmüştü.

Endonezya Pfizer ve AstraZeneca'dan aşı alacak

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülke genelinde 7 bin 903 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 727 bin 122'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle 251 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 703'e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 596 bin 783 olarak güncellendi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı geliştiren ilaç firmaları Pfizer ve AstraZeneca'dan toplam 50 milyon doz aşı almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Açıklamada, Pfizer aşılarının 2021'in ikinci çeyreğinde, AstraZeneca aşılarının da üçüncü çeyreğinde kullanılmaya başlayacağı bildirildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1925 artışla toplam 108 bin 615'e, aktif vakalar ise 21 bin 443'e yükseldi.

Bugün 1123 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 86 bin 715 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 457'ye ulaştı.

Japonya'da ölü sayısı 3 bin 400'e yaklaştı

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 599 artarak 228 bin 87'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı da 58 artışla 3 bin 396'ya yükseldi.

Son bir günde 76 bin 273 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 675 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Malezya, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'a formda isimden kötü haber! Tedavisine başlandı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu         
15:15
Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada         
15:13
Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti         
15:09
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı 27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı         
12:34
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi         
11:51
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 15:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei