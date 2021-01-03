Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.01.2021 17:05
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 272 vaka tespit edildi, toplam sayı 486 bin 634'e yükseldi.

Son 24 saatte 53 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 311 olurken iyileşenlerin sayısı 440 bin 660'a çıktı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin İslamabad'a acil kullanım için 1 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söylemişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelinde bugün 6 bin 877 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 765 bin 350'ye yükseldi.

Bugün 179 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 22 bin 734 oldu.

İyileşen kişi sayısı 631 bin 937, Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı ise 110 bin 679 olarak güncellendi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1704 artarak 119 bin 77'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 726 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 97 bin 218, aktif vakalar ise 21 bin 365 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 494'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 158 artarak 245 bin 924'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 60 artışla 3 bin 634'e yükseldi.

Son bir günde 10 bin 138 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 714 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, diri diri yakılmış olabilir Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu
Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu         
16:47
Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı         
16:29
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı         
15:17
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü         
14:05
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü vatandaş: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü vatandaş: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum         
12:10
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 17:21:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei