Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1895 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 488 bin 529'a yükseldi.

Son 24 saatte 39 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 350 olurken iyileşenlerin sayısı 442 bin 457'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 753 artarak 772 bin 103'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 177 artışla 22 bin 911'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 166 artışla 639 bin 103'e ulaştı.

Öte yandan hükümet, 2022 Mart'a kadar 15 aylık süreci kapsayan aşılama programının bu ay içerisinde başlamasını hedeflendiğini açıkladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1741 artışla toplam 120 bin 818'e, aktif vakalar ise 22 bin 89'a yükseldi.

Bugün 1010 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen toplam kişi sayısı 22 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümler toplam 501'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 322 artarak 249 bin 243'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 48 artışla 3 bin 693'e yükseldi.

Son bir günde 22 bin 969 kişiye virüs testi yapılan ülkenin genelinde 731 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.