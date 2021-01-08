Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 435 yeni tespitle vaka sayısı 497 bin 510'a yükseldi.

Son 24 saatte 47 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 558 olurken, iyileşenlerin sayısı 453 bin 828'e çıktı.

Endonezya'dan Çin aşısı için fetva

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 617 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Vaka sayısının 808 bin 340'a ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 23 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 446 artarak 666 bin 883'e çıktı.

Bu arada Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Fetva Komisyonu, bugün düzenlenen toplantıda, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verdi.

"CoronaVac" adlı aşıdan 6 Aralık'ta 1,2 milyon ve 31 Aralık'ta 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin eden Endonezya'da, Kovid-19'a karşı aşılama 14 Ocak'ta başlayacak.

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin etmeyi bekliyor.

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri artacak

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 bin 643 artışla toplam 131 bin 108'e yükseldi.

Bugün 2 bin 708 kişi daha sağlığına kavuştu, virüsü yenenlerin sayısı 105 bin 431, tedavi görenlerin ise 25 bin 140 oldu.

Kovid-19'dan son 24 saatte ölenlerin sayısı 16 artışla 537'ye yükseldi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, ülkede giderek yükselen günlük vaka artışları nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin gelecek haftadan itibaren artırılacağını duyurdu.

Bakan İsmail, yeni Kovid-19 tedbirlerini Başbakan Muhyiddin'in 11 Ocak'ta duyuracağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, dün, günlük Kovid-19 vaka artışının bu şekilde devam etmesi durumunda mart ayından itibaren Malezya genelinde günde en az 8 bin yeni Kovid-19 vakasının görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Eğitim Bakanlığı ise 20 Ocak'tan itibaren ülke genelindeki bütün okulların yüz yüze eğitime açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın, kısmi sokağa çıkma yasağının etkili olduğu bölgelerde de uygulanacağı bildirildi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 882 artarak 275 bin 595'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 78 artışla 3 bin 976'ya yükseldi.

Son bir günde 83 bin 262 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 826 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.