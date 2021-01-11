Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

11.01.2021 16:29
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1877 yeni tespitle vaka sayısı 504 bin 293'e yükseldi.

Son 24 saatte 32 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 676 olurken, iyileşenlerin sayısı 458 bin 371'e çıktı.

Endonezya'nın Java ve Bali adalarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Endonezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 8 bin 692 arttı, toplam vaka sayısı 836 bin 718'e yükseldi.

Bugün 7 bin 715 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı toplam 688 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 214 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede virüs kaynaklı ölümler toplam 24 bin 343'e çıktı.

Öte yandan hükümet, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.

Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan yeni türüne karşı alınan tedbirler kapsamında 14 Ocak'a kadar sürmesi beklenen ülkeye dışarıdan giriş yasağı da 28 Ocak'a kadar uzatıldı.

Malezya'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor

Malezya'da ise Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 232 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 138 bin 224'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 1006 kişi sağlığına kavuşurken Kovid-19'u yenenlerin sayısı toplam 109 bin 115, aktif vaka sayısı ise 28 bin 554 oldu.

Bugün Kovid-19'dan 4 kişinin vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı toplam 555'e ulaştı.

Öte yandan, Başbakan Muhyiddin Yasin, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.

Sokağa çıkma yasağının 26 Ocak'a kadar süreceğini belirten Muhyiddin, yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahatlerin yasaklanacağını ve temel ihtiyaçlar haricinde vatandaşların dışarı çıkamayacağını bildirdi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 4 bin 876 artarak 294 bin 348'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 artışla 4 bin 128'e yükseldi.

Son bir günde 28 bin 100 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 864 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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