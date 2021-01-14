Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.01.2021 18:09
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezyave Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezyave Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 97 yeni tespitle toplam vaka sayısı 511 bin 921'e yükseldi.

Son 24 saatte 46 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 818'e ve iyileşenlerin sayısı 467 bin 234'e çıktı.

Öte yandan 12 Ocak'ta, Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söylemişti.

Sultan, söz konusu aşıyla yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığını kaydetmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte ülke genelinde 11 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 869 bin 600 oldu.

Bugün 7 bin 741 kişi daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen sayısı 711 bin 205'e çıktı.

Son 24 saatte 295 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 25 bin 246'ya ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 337 artarak 147 bin 855'e yükseldi.

Bugün 1710 kişi virüs yenerken iyileşen kişi sayısı 113 bin 288, aktif vakalar ise 33 bin 989 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 578'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son haftalarda gözlemlenen vaka artışlarının azalmasının en az 3 ayı bulacağını belirtti.

Nur Hişam, bu kapsamda 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının yeterli olmayabileceği uyarısında bulundu.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 605 artarak 311 bin 353'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 4 bin 353'e yükseldi.

Son bir günde 83 bin 951 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 920 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Endonezya, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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